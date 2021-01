Grave acidente: colisão frontal entre carros deixa feridos em Manaus

CBMAM realizou o resgate do condutor e de um passageiro do Siena | Foto: Divulgação

Manaus - Uma colisão frontal entre dois veículos deixou, pelo menos, duas pessoas feriadas na tarde desta terça-feira (12). O acidente de trânsito ocorreu na passagem de nível localizado na avenida Darcy Vargas, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo as autoridades, um veículo modelo Volkswagen Amarok, que trafegava no sentindo bairro, teria invadido a pista contrária e colidindo frontalmente com um carro modelo Fiat Siena.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada e realizou o resgate do condutor e de um passageiro do Siena, que ficaram presos junto às ferragens.

Depois de concluírem os regastes, os bombeiros entregaram as vítimas para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que as encaminharam para um hospital da capital.

Uma das vítimas seria um sargento aposentado do Exército. Ele teria quebrado a clavícula, uma das costelas e sofrido perfuração no abdômen.

Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados e controlaram o fluxo de veículos, a fim de evitar novas fatalidades na área. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Colaborou Lucas Albarado*

Leia mais

Grave acidente de trânsito deixa feridos na Zona Norte de Manaus