Semed discute ações estratégicas para volta às aulas em Manaus

Manaus - O alinhamento de gestão e ações estratégicas para a volta às aulas na rede de ensino da Prefeitura de Manaus serão discutidos nesta terça-feira (12), às 14h, em uma reunião virtual com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, e a equipe interna de setores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Na ocasião, a nova equipe de trabalho do órgão será apresentada.

Seguindo o calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME), as aulas estão previstas para retornarem no dia 18 de fevereiro, inicialmente de forma remota.

Segundo o secretário Pauderney Avelino, a nova equipe de gestão vai fazer uma avaliação do atual cenário em Manaus e tratar de pontos importantes para o planejamento pedagógico.

“A orientação do prefeito David Almeida é a de não colocar em risco a vida dos alunos e dos servidores. Estamos trabalhando para que o ano letivo inicie de forma segura e vamos dar condições para que isso aconteça”, salientou o secretário.

A representante do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), Dircélia Ortiz Almeida, fará uma apresentação de informações de prevenção à Covid-19 aos servidores, para contribuir com a avaliação do início dos trabalhos pedagógicos de 2021.

“Temos informações que vão cooperar para a definição das estratégias de retorno seguro, inicialmente, com aulas on-line e contribuindo com ideias”, informou.

O diretor de Planejamento da Semed, Leís Batista, ressaltou a importância do alinhamento entre os setores para um trabalho conjunto e eficaz. “Precisamos alinhar todos os procedimentos para que venhamos garantir segurança para nossos servidores e alunos”, pontuou Batista.

