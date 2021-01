Prefeitura implanta nova tubulação no Parque 10

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta terça-feira (12), a implantação de, aproximadamente, 16 metros da nova tubulação de drenagem profunda e caixas coletoras que darão a vazão correta das águas das chuvas na rua Badajós, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. O local erodiu há um ano, quando a antiga tubulação cedeu, causando o afundamento de um trecho da pista e de algumas residências que estão no entorno.

Com uma ação célere das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), após a visita técnica do vice-prefeito e titular da pasta, Marcos Rotta, as obras foram iniciadas de imediato.

“Os problemas de Manaus são muitos e a cidade tem pressa. Durante a fiscalização que fiz junto com alguns engenheiros da Seminf, senti a necessidade das famílias que estavam vivendo uma situação iminente de desabamento nesse trecho da via. A rede de drenagem profunda danificada comprometeu as residências, mas o trabalho já foi iniciado, e, daqui a poucos dias, a situação estará solucionada. Esse é o compromisso do prefeito David Almeida e o meu com os manauaras”, disse Rotta.

Primeira etapa

A área é de difícil acesso, e a Seminf está trabalhando, inicialmente, com a demolição das casas que já estavam desocupadas e a limpeza total da área, o que facilitará a entrada do maquinário e das equipes de obras.

Na sequência, toda a tubulação antiga será substituída por uma nova rede, e a via receberá nova pavimentação asfáltica.

A comerciante Glória Amoedo, que foi prejudicada com o afundamento de uma parte do seu terreno, está confiante com os serviços na área.

“Há um ano sofro ansiosamente, esperando as melhorias nesta área. Ontem o vice-prefeito Rotta veio aqui e me devolveu esperanças de novo. E agora, vendo essa equipe, máquinas e material para a realização do trabalho, de fato acredito na solução do problema”, concluiu.

*Com informações da assessoria