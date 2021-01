Pazuello muda discurso e diz que Manaus terá prioridade na vacinação

Ainda conforme o ministro, o País conta com duas vacinas para janeiro | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a divulgação do balanço das ações do Ministério da Saúde em Manaus, na manhã desta quarta-feira (13), o ministro Eduardo Pazuello declarou que a capital amazonense terá prioridade na vacinação.

"Vamos vacinar em janeiro e Manaus será a primeira a ser vacinada. Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A cidade também terá essa prioridade", disse Pazuello durante o encontro ocorrido no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Zona Centro-Sul da capital. Em seguida o ministro também declarou que todas as cidades receberão a vacina ao mesmo tempo.

Ainda conforme o ministro, o País conta com duas vacinas para janeiro, a AstraZeneca e do Butantan, no total, serão cerca de 8 milhões de doses.

"Após a Anvisa permitir, três dias depois vamos distribuir, a agência reguladora se pronuncia dia 17, pode atrasar até dia 20. Mas começa em janeiro", garantiu o Pazuello.

A reunião em Manaus também contou com a presença de secretários e técnicos da pasta estiveram na capital amazonense esta semana para prestar apoio no combate à pandemia e acertar o envio de reforços ao sistema de saúde da cidade frente ao cenário epidemiológico local.