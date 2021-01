Ufam publica portaria referente aos novos contratos de estágio

Há também a autorização, em caráter excepcional e emergencial, da realização dos estágios não obrigatórios de forma remota (home office) | Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) publicou, na tarde desta quarta- feira (13), decisão Ad referendum da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Amazonas (CEG/CONSEPE/UFAM) referente aos novos contratos de estágio.

No documento, a Instituição suspende as atividades referentes aos estágios não obrigatórios presenciais, até que a situação de saúde pública volte a patamares de risco que permitam a execução dessas atividades, com as mínimas repercussões possíveis, em consonância com o Plano de Biossegurança da Universidade.

Há também a autorização, em caráter excepcional e emergencial, da realização dos estágios não obrigatórios de forma remota (home office), desde que ofertado pela concedente de forma oficial. Além de determinar que a comprovação da oferta oficial do estágio não obrigatório de forma remota seja realizada pelo discente interessado no ato da solicitação de assinatura do Termo de Estágio Não Obrigatório.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Caso de reinfecção pelo coronavírus no AM é confirmado pela FVS-AM

Enem: Manaus pode ficar fora da realização de exame, diz Inep