Vídeo: Para proteger população, Pará fecha fronteira para amazonenses

Pará - O governador do Pará Helder Barbalho anunciou na noite desta quarta-feira (13) que fechará as fronteiras fluviais com o Amazonas . O anúncio foi feito nas redes sociais dele e um decreto será publicado na quinta-feira (14), formalizando a medida em prevenção ao novo coronavírus.

"Será proibida a circulação de embarcações com passageiros vindos do Estado do Amazonas. É uma medida preventiva e fundamental para que possamos evitar a ampliação do contágio dentro do Pará e, consequentemente, os problemas de saúde relacionados à pandemia da Covid-19", explicou o governador.

Barbalho destacou que a medida passará a valer na quinta-feira (14) e que haverá monitoramento da Polícia Militar, com aeronaves e embarcações para que medida de restrição seja cumprida com intuito de proteger a população.

Na terça-feira (12), o tráfego de transportes fluvial e terrestre intermunicipal foi proibido pelo Governo do Amazonas , sendo permitindo apenas, o transporte de cargas.

