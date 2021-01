Líder da comunidade palestina do AM morre vítima da Covid-19

Ali era considerado o “patriarca” da comunidade árabe palestino-brasileira de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O patriarca, empresário, líder e fundador da comunidade palestina do Amazonas, Ali Atieh Muhd Yacub, de 82 anos, conhecido como "Abu Nasser", morreu na manhã desta quarta-feira (13), vítima da Covid-19 . Ele estava internado em um hospital particular de Manaus desde o dia 17 de dezembro de 2020, onde deu entrada com dificuldades respiratórias decorrente de uma pneumonia. Após breve recuperação, o quadro regrediu e ele foi diagnosticado com o vírus e não resistiu às complicações .

Ali era considerado o “patriarca” da comunidade árabe palestino-brasileira de Manaus, uma das maiores do Brasil. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas e um de seus primeiros presidentes, na década de 1970. Atuava também como empresário do ramo de papel e celulose. O líder religioso deixa viúva Maria Salam Yacub, 5 filhos, 13 netos e um bisneto.

O prefeito de Manaus David Almeida emitiu nota de pesar lamentando a perca de Ali:

"Lamento profundamente a morte de um importante líder religioso da comunidade palestina. Assim como tantas outras pessoas, lutou e perdeu a guerra contra a Covid-19. O vírus está circulando e todos têm que continuar se protegendo, usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações”, lembrou o prefeito.

A Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) também emitiu nota sobre a morte do líder religioso:

"Além da vida econômica e familiar, foi um dedicado militante da causa palestina. Graças às suas iniciativas pioneiras, a comunidade palestina de Manaus se organizou, constituiu uma sociedade e hoje é considerada uma das mais organizadas na diáspora árabe palestino-brasileira. Nos somamos à dor de familiares e amigos, com os quais nos solidarizamos, mas, ao mesmo tempo, confortamo-nos pela certeza de que descansará em paz na morada eterna dos justos", escreveu em nota.