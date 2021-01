Wilson Lima decreta toque de recolher das 19h às 6h no Amazonas

Lima informou que o decreto busca proteger a vida das pessoas | Foto: divulgação





Manaus - O Governador Wilson Lima anunciou na manhã desta quinta-feira (14), um toque de recolher em todo o Amazonas, proibindo circulação de pessoas por 11 horas, das 19h às 6h da manhã do dia seguinte. Entretanto, o governo não anunciou a data em que a medida entrará em vigor.

O pronunciamento do governador ocorre no momento em que Manaus vive uma situação dramática, com leitos ocupados, recordes sucessivos de enterro e escassez de oxigênio.

Lima informou que o decreto busca proteger a vida das pessoas. O toque de recolher restringe a circulação de pessoas nas ruas de todas os municípios do Amazonas, exceto a de trabalhadores que exercessem atividades estratégicas, como os profissionais da saúde, segurança pública e da imprensa, por exemplo.

O governador também informou que alguns pacientes serão levados para outros estados do País.

Veja o anúncio a partir de 37 minutos da live



*Matéria em atualização.