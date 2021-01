UEA antecipa colação de grau de três cursos da área de saúde

A resolução foi assinada na quarta-feira (13) pelo reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa | Foto: Divulgação

Manaus - Os alunos finalistas dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) terão a colação de grau antecipada para o mês de janeiro.

“Todos os alunos aptos para a outorga de grau já concluíram 80% do curso. Os novos profissionais começarão a atuar ainda esse mês de janeiro na rede pública de saúde, para somar esforços no enfrentamento à pandemia”, destacou o reitor.

A antecipação das colações têm como base a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que orienta as instituições de Ensino Superior a abreviarem a duração dos cursos, obedecendo às regras, desde que os alunos tenham cumprido 75% da carga horária. Cleinaldo destaca ainda que os alunos que irão se formar complementarão por 180 dias as suas atividades no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos processando cálculos e notas para a emissão dos diplomas. É uma iniciativa da UEA para auxiliar na pandemia e é urgente. Essa é uma modesta contribuição nossa e o que podemos oferecer à comunidade neste momento tão difícil. É a UEA junto com a população nesta luta”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Justiça Federal suspende provas do Enem no Amazonas

MP vai acompanhar contrato do Governo do AM com Hospital Nilton Lins