Prefeitura recomenda jovens a fazerem alistamento militar on-line

O órgão também informa que segundas vias de documentos só poderão ser retiradas na sede do órgão, localizada na rua Visconde de Mauá, no Centro | Foto: Divulgação

Manaus - Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 têm a opção de fazer o alistamento militar obrigatório de forma on-line, para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus.

A orientação é da Prefeitura de Manaus, por meio da 34ª Junta do Serviço Militar, vinculada à Casa Militar, que, desde o início do ano, está com as inscrições abertas para o recrutamento. O cadastramento pode ser realizado no site www.alistamento.eb.mil.br.

Segundo o secretário municipal da Casa Militar, tenente William Dias, a opção de alistamento on-line beneficia a população e contribui para a prevenção à pandemia do Covid-19. “Além da opção de alistamento direto na sede da Junta de Serviço Militar, no Centro de Manaus, os jovens têm a opção de realizar o alistamento on-line, com todas as fases de recrutamento previstas em um sistema eletrônico”, orientou.

O alistamento on-line é uma modalidade opcional, em que o jovem, após realizar seu alistamento pelo site do Exército, deverá acompanhar sua situação, para saber se foi dispensado do serviço militar obrigatório ou encaminhado para a seleção.

O atendimento presencial está sendo realizado também, seguindo todas as medidas de enfrentamento e prevenção à pandemia da Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, limitado a 60 pessoas por dia.

Período de alistamento

Caso o alistamento seja feito no período de 1º de janeiro a 30 de junho, a seleção acontece no mesmo ano. Já a partir de 1º de julho, a seleção é realizada no ano seguinte do alistamento.

O alistamento fora desse prazo somente poderá ser realizado nos postos de alistamento da Junta Militar, localizados nos Prontos Atendimentos ao Cidadão (PACs) da capital amazonense ou na sede do órgão.

*Com informações da assessoria

