“Estamos em operação de guerra”, diz governador do Amazonas

A declaração do governador Wilson Lima foi dada durante pronunciamento nesta quinta-feira (14) | Foto: Diego Peres Secom

Manaus - O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (14) falou sobre ações emergenciais para conter a pandemia de Covid-19, e declarou que Manaus está vivenciando momentos de guerra.

“Nós estamos em uma operação de guerra, em que os insumos, sobretudo, os oxigênios, hoje é o produto mais consumido diante da pandemia da Covid-19. Hoje, o Estado do Amazonas, que é referência para o mundo, e que todo o mundo volta seus olhares para cá, quando há um problema relacionado a preservação do meio ambiente, está clamando por socorro”, enfatizou em live.

O anúncio foi feito após declaração sobre toque de recolher na capital, das 19 às 6h, além disso, suspendeu o transporte coletivo de passageiros em rodovias e rios.

No plano de medidas também foi incluído o plano de abastecimento de oxigênio para unidades hospitalares. De acordo com a norma, apenas trabalhadores de serviços essenciais estão autorizados a circular fora do horário estabelecido. As farmácias também poderão funcionar, mas apenas para entrar em domicílio.

O Amazonas enfrenta um novo colapso no sistema de saúde, com a falta de insumos médicos - como balões de oxigênio – em hospitais da capital e consequente transferência de pacientes para outras unidades.

As ações são resultado de reunião com representantes do Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento Covid-19, composto pelos governos do estado, federal e municipal, após piora do quadro epidemiológico da covid-19 no Amazonas. Segundo o governador, a ampliação das medidas de restrição visa a proteção da vida das pessoas.

O governador não informou quando o decreto entra em vigência e nem por quanto tempo deve permanecer valendo.

Pandemia no AM

Foram registrados 1.474 novos casos de Covid-19, totalizando 219. 544 casos da doença no Estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

De acordo com FVS, foram 69 óbitos pela doença, sendo 41 ocorridos no último dia 12, e 28 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5. 879 o total de mortes.

