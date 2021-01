Internautas fazem apelo nas redes sociais: #OxigênioParaManaus

A campanha está recebendo doações de cilindros no Hospital Getúlio Vargas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com a nova explosão de casos da Covid-19no Amazonas, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus nesta quinta-feira( 14) , levando pacientes internados à morte por asfixia. Por conta disso, internautas recorreram às redes sociais para fazer apelo para empresas de todo o mundo pedindo a doação de oxigênio com a hashtag #OxigênioParaManaus. No twitter, a palavra “Manaus” está em primeiro lugar nos trends de assuntos mais comentados após a situação a situação que a capital enfrenta.

Depois da falta de oxigênio, o governo federal anunciou que vai transferir pacientes para outros estados e pediu ajuda aos Estados Unidos com o fornecimento de um avião adequado para levar cilindros a Manaus.



A principal empresa que fornece oxigênio para o Amazonas informou, na semana passada, que está com dificuldades de produção. O governo do Amazonas está recebendo oxigênio de outros estados em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

A campanha está recebendo doações de cilindros no Hospital Getúlio Vargas, localizado na rua Tomas de Vila Nova, 4, bairro Nossa Senhora das Graças.

Dados da pandemia no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirma 3.816 novos casos da Covid-19 no Amazonas nesta quinta (14), totalizando 223.360 casos da doença no Estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 51 óbitos por Covid-19, sendo 44 ocorridos no dia 13/01 e 7 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.930 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (13), foram registrados 87 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 28.204 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,63% dos casos confirmados ativos.



