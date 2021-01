Falta de oxigênio nos hospitais 'deixa Manaus sem respirar'

Manaus (AM) - Em meio à pandemia do coronavírus que assola o mundo, o dia 14 de janeiro de 2021 entra para a história como um dos mais difíceis para Manaus, a capital do Amazonas. A alta demanda por oxigênio em cilindro cresceu tanto em 48h na capital que os principais fornecedoresdo gás utilizado para salvar vidas declararam o colapso do sistema.

Entre pacientes e quem assistia às cenas, não houve quem não ficasse sem ar com o desespero que se espalhava entre pacientes, parentes e profissionais de saúde.

Ainda na madrugada de quinta-feira a tragédia já parecia anunciada. Um engenheiro de saúde do SPA Alvorada, Zona Oeste, relatou o desespero dos profissionais da madrugada no plantão, que já perceberam o que estava por vir.

"De ontem para hoje isso começou a acontecer. A nossa demanda aqui foi tão alta que começamos a não dar conta. Foi acabando o oxigênio e nos desesperamos", conta ele.

Até quarta-feira (13), o Amazonas possuía 2.205 pessoas internadas na rede pública e particular, o maior número já registrado desde o início da pandemia. O dado representa apenas a soma dos pacientes confirmados (1.552) com Covid-19 e os suspeitos (2.141).

O SPA Alvorada tem 17 leitos para a Covid-19. Apesar disso, até a tarde desta quinta (14), estava com 25 internados. O cilindro de oxigênio que fica ao lado do prédio estava desligado. "Esse era o cilindro que mandava oxigênio para os nossos pacientes. Mas está desligado agora, acabou o gás. A empresa que vinha abastecer todo dia não apareceu hoje", relata o engenheiro de saúde.

Ainda no dia 11 de janeiro, a empresa White Martins, fornecedora de oxigênio para o Estado, já havia alertado que o consumo do gás estava seis vezes mais alto que o usual nas últimas duas semanas. Segundo a companhia, o consumo que era de 30 mil m³ chegou a 70 mil m³.

O cenário na porta dos hospitais

Familiares aguardam boletim médico para saber estado de saúde de seus familiares | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Na frente do SPA Alvorada, parentes de pessoas internadas choravam e gritavam ao telefone em busca de socorro. A falta de oxigênio na unidade fez com que as famílias tivessem de correr em busca de cilindros para salvar seus parentes nos leitos.



"Se sabiam dessa situação há dias, era para terem nos avisado que compraríamos oxigênio, daríamos nosso jeito para salvarmos vidas. Meu pai está internado no SPA há três dias e ele já estava melhorando, mas essa falta de oxigênio prejudicou tudo. Agora ele está nos últimos momentos de vida e eu vim aqui para fora porque não aguentei ver isso. Minha irmã ficou lá dentro, estamos desesperadas", relatou uma mulher que preferiu não se identificar.

Homem tenta ver parente internado, pela janela | Foto: Brayan Riker

O desespero dos familiares era tamanho na frente da unidade de saúde que era difícil tentar qualquer abordagem para entrevista. Quando falavam, era no máximo um desabafo. Cada segundo era decisivo para os acompanhantes salvarem os parentes que poderiam morrer asfixiados.



Em determinado momento, uma profissional de saúde saiu da unidade para chorar do lado de fora. Muito emocionada, ela não parava de repetir que a tragédia havia sido anunciada. "Estamos avisando há dois dias. Eu estou em plantão há 48h e estou vendo pessoas morrerem. Nós avisamos", desabafou a profissional.

Profissional de saúde sai da unidade e começa a chorar, no SPA Alvorada | Foto: Brayan Riker

Socorro a caminho



O desespero de Manaus alcançou boa parte do Brasil, nesta quinta. Governo e sociedade civil anunciaram ações para enviar cilindros de oxigênio para a capital do Amazonas. O Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Defesa, passou a enviar cilindros de oxigênio ainda na madrugada desta quinta, para o Estado.

Além disso, em nota enviada à imprensa, o governo do Amazonas anunciou a compra de oxigênio em cilindros que foram distribuídos para unidades de saúde na capital, nesta quinta (14).

"O Governo do Estado está fazendo manobras [para conseguir mais oxigênio] com as empresas. O Governo Federal tem ajudado a gente a trazer o oxigênio em cilindros de 10 m³ via aéreo para dar suporte aqui na capital. Agora acabamos de receber uma remessa que equivale a 1.,5 mil m³ de oxigênio. Esses cilindros serão remanejados para as unidades que estão necessitando desse apoio para dar vazão aos pacientes internados", contou Inaldo Vasconcelos, diretor de logística da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), em nota da assessoria.

Além de conseguir os cilindros de oxigênio, o governo estadual, em parceria com o federal, anunciou a transferência de 235 pacientes para outros estados do Brasil, dentre eles, Maranhão, Piauí e o Distrito Federal, que não é estado.

No Twitter, a palavra 'Manaus' entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, e até a noite, estava com 950 mil tweets. Famosos e anônimos compartilhavam imagens da situação crítica na cidade. A tag 'OXIGENIO PARA MANAUS' a fim de chamar a atenção para a cidade, foi compartilhada milhões de vezes.

Momento em que Brayan Riker, cinegrafista do Em Tempo precisa ajudar a carregar oxigênio no SPA Alvorada | Autor: Waldick Junior/Em Tempo

