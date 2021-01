Guerra contra Covid: FAB leva 1º grupo de doentes do Amazonas ao Piauí

O voo fará uma escala intermediária em Belém | Foto: Divulgação

Manaus - A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou no início da manhã desta sexta-feira (15), o primeiro grupo de pacientes do Amazonas para receber atendimento médico em outro estado do país. Segundo a FAB, 9 doentes foram transferidos para uma unidade de saúde de Teresina, no Piauí.

Inicialmente, a previsão era de que 13 pacientes seriam levados para o estado nordestino, entretanto o quadro clínico de quatro passageiros se desestabilizou, e, por isso, a transferência deles foi suspensa.

Além dos nove passageiros que foram à Teresina, outros cinco membros de uma equipe médica também foram levados para acompanhar os pacientes no Piauí.

O voo saiu de Manaus às 8h30 da manhã pelo horário de Brasília (7h30 na capital amazonense), e fará uma escala intermediária em Belém. A previsão é que o pouso em Teresina ocorra às 11h30 (10h30 em Manaus).

Conforme a FAB, duas aeronaves C-99 do Primeiro Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (1º/2º GT) - Esquadrão Condor, cumprem as missões de transporte dos pacientes, mobilizando cerca de mil pessoas. A assessoria da aeronáutica brasileiro informou, ainda, que um novo grupo de pessoas deve ser levado para outro estado, ainda na tarde desta quarta, mas não deu detalhes da quantidade de pessoas e o estado destinatário.

A operação foi deflagrada depois que o sistema de saúde do Amazonas entrar em colapso, com a falta de leitos, recordes sucessivos de enterros e escassez de oxigênio medicinal. Buscando conter a proliferação do novo coronavírus, o governador Wilson Lima endureceu as medidas restritivas e anunciou toque de recolher que teve início nesta quinta-feira (14).

