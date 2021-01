Toque de recolher: fiscalização fecha postos de gasolina em Manaus

| Foto:





Manaus - Para garantir o cumprimento do toque de recolher, determinado pelo governador Wilson Lima, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) coordenou as fiscalizações em todas as zonas da capital na noite desta quinta-feira (14) e madrugada desta sexta-feira (15).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a população tem entendido a necessidade do decreto e tem colaborado com a operação. Postos de gasolina que estavam abertos depois das 19h foram fechados.



“A única exceção para ficarem abertas são as farmácias. Qualquer outra atividade tem que ser fechada. A população, pelo que temos visto, está colaborando”, afirmou Bonates. Oito postos de gasolina, localizados nas zonas leste, norte e sul, foram fechados durante a operação.

Os agentes realizaram abordagens a veículos, verificando a necessidade de estarem circulando | Foto: Divulgação

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, agradeceu aos policiais envolvidos e disse que a missão da instituição é preservar a vida e aplicar a Lei.

“Em um momento em que a gente está passando por dificuldades, todos os esforços estão sendo aplicados pelo governo do estado, com afinco, para salvar o povo do Amazonas. E a Polícia Militar está nas ruas fazendo a sua missão”, disse.

A operação conjunta das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) terá duração de dez dias e ocorrerá simultaneamente em todos os municípios.

O material foi periciado e levado a unidades de saúde | Foto: Divulgação

Apreensões



Durante as fiscalizações, 20 cilindros de oxigênio vazios e 20 cilindros de oxigênio cheios, sem origem, foram apreendidos no porto do São Raimundo, zona sul da capital. O material foi periciado e levado a unidades de saúde.

Trânsito

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, realizou fiscalização itinerante nas zonas norte, leste e centro-oeste de Manaus. Os agentes realizaram abordagens a veículos, verificando a necessidade de estarem circulando. Foram dadas orientações quanto ao toque de recolher.

*Com informações da assessoria

