Com hospitais lotados e sem oxigênio, Manacapuru registra 13 mortes

Seis pacientes faleceram durante a quinta-feira (14), e outros sete na madrugada desta sexta (15). | Foto: Divulgação

Manacapuru - A fragilidade no sistema de saúde dos 61 municípios do interior do Amazonas, que não contam sequer com um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vive um cenário de terror com a falta de oxigênio. Em Manacapuru, segunda cidade com o maior número de óbitos do Estado, 13 pessoas morreram em hospitais lotados nas últimas 24 horas.

Ao portal EM TEMPO, o secretário de saúde do município, Rodrigo Balbi, informou que seis pacientes faleceram durante a quinta-feira (14), e outros sete na madrugada desta sexta (15).

"É um cenário devastador, as pessoas estão morrendo sem oxigênio. Já faz uma semana que a empresa responsável pelo fornecimento do gás medicinal não realiza o abastecimento dos cilindros estacionários do hospital de campanha e do Hospital Geral aqui de Manacapuru. Nós estamos improvisando, e comprando pequenos cilindros que duram poucas horas", afirmou Balbi.

O secretario relatou que até o momento, não há perspectiva imediata de melhoria no trágico cenário. "A empresa não nos deu nenhuma previsão de quando vamos receber esse abastecimento, que é vital para os nossos pacientes. Infelizmente, já perdemos muitas vidas por não termos uma quantidade mínima de oxigênio", disse.

Ainda de acordo com o titular da pasta, as pessoas que estão internadas e apresentam uma piora no quadro clínico não estão podendo ser transferidas para Manaus, pois o sistema de saúde da capital já está superlotado e colapsado.

Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Manacapuru registrava, até a noite desta quinta (14), quase 5 mil casos confirmados de Covid-19, e 189 vidas perdidas para a doença.

Leia mais

Guerra contra Covid: FAB leva 1º grupo de doentes do Amazonas ao Piauí



Vídeo:polícia apreende caminhão com 33 cilindros de oxigênio em Manaus

Governo requisita oxigênio de indústrias do Polo Industrial de Manaus