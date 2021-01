Mourão diz que ‘não tinha como prever o que ia acontecer em Manaus’

Mourão destacou ainda que “o governo está fazendo o que pode” para contornar a situação de calamidade pública em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - “Você não tem como prever o que ia acontecer com essa cepa que está ocorrendo em Manaus. Totalmente diferente do que tinha acontecido no primeiro semestre”. A fala é do vice-presidente, Hamilton Mourão, em pronunciamento realizado em Brasília, nesta sexta-feira (15), sobre o colapso no sistema público de saúde do Amazonas, devido a nova variante do coronavírus.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o governador do Amazonas, Wilson Lima, também repercutiu o discurso, afirmando que “não faltou planejamento por parte do estado. O que aconteceu agora foi extraordinário. Não tínhamos condições de prever uma mutação diferenciada. Temos mais do que o dobro de internações que o pico da pandemia. Por mais pessimistas que pudéssemos ser, não imaginaríamos uma situação tão agravada como agora”, completou.

O governador classificou o momento como a maior crise sanitária de todos os tempos. Em Manaus, pacientes vítimas de Covid-19 morrem de asfixia, devido ausência de oxigênio nos hospitais.

Mourão destacou ainda que “o governo está fazendo o que pode” para contornar a situação de calamidade pública em Manaus.

“Mas eu já falei para vocês: na Amazônia, as coisas não são simples, né? Você tem uma capital como Manaus, que é a cidade mais populosa da Amazônia Ocidental, e que você só chega lá de barco ou avião. Então, qualquer manobra logística, de uma hora para outra, aumenta a quantidade de suprimentos lá...”, destacou.

Nova variante

Na última terça-feira (12), a Fiocruz Amazônia confirmou a identificação de uma nova linhagem do vírus da covid-19 com origem no Amazonas. A nova cepa brasileira é recente, ainda sem data exata de surgimento.

Segundo o pesquisador da Fiocuz Amazônia, um dos responsáveis pelo estudo, Felipe Naveca, é normal que os vírus mudem com o tempo.

"A evolução nos vírus é esperada. O Sars-Cov-2 [novo coronavírus] até evolui menos do que os outros vírus, porque ele tem uma propriedade que faz um certo controle disso. Essa variante descoberta no Japão chama a atenção, porque elas acumularam muitas variações em pouco tempo, assim como a do Reino Unido e da África do Sul", explicou.

Alerta roxo

Desde início de janeiro, hospitais lotados, falta de leitos e o número de óbitos alertavam para a nova onda da doença, que está em fase de “alerta roxa” no Amazonas, considerada uma escala muito alta de riscos.

“Estamos em nível de alto risco e saímos da fase vermelha para a roxa. Tivemos um crescimento entre novembro e dezembro, de 120% do número de casos em Manaus, onde passamos de 1,5 mil para 3,4 mil. E um crescimento de 47% do número de casos no estado, indo de 3,6 mil em novembro para 5,4 ml no final de dezembro, atualmente com uma média móvel de 700 casos todos os dias”, pontuou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, em coletiva de imprensa on-line realizada na primeira semana de janeiro.