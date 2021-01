Hospital de Iranduba recebe câmara frigorífica após novas mortes

| Foto: Divulgação/Semsa Iranduba

Com aumento no número de mortes, uma câmara frigorífica foi instalada na parte externa do Hospital Hilda Freire, em Iranduba, nesta sexta-feira (15). O município, assim como todo o estado, vive o caos causado pela pandemia da Covid-19.

Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o município tem 3.787 casos de coronavírus e 60 óbitos. Com 49.011 habitantes, segundo estimativas do IBGE de 2020, a cidade só possui um hospital e a unidade não tem leitos e nem equipamentos suficientes para atender pacientes graves da doença.

Além da superlotação, o município também sofre com a falta de oxigênio. Empresários do município realizaram doações de cilindros durante a semana, mas o município carece de mais para poder suprir a demanda.

Central de triagem

A secretaria de saúde do município montou dois centros de testagem e triagem da Covid-19. Um está montado no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Cidade Nova, na sede de Iranduba, e o outro no Ginásio da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, no Distrito de Cacau Pirêra.

“Estamos montando estratégias para descentralizar a aglomeração da população irandubense e com isso diminuir a proliferação dessa doença. Quero agradecer as equipes de saúde, que estão fazendo um grande trabalho para a proteção da população de Iranduba”, disse o prefeito Augusto Ferraz.

Lockdown



Devido a crescente nos números, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, decretou “lockdown” de 15 dias para tentar impedir o avanço da Covid-19 na cidade e em comunidades próximas. O decreto entrou em vigor no dia 9 e vale até 23 de janeiro.

O "lockdown" é uma das medidas mais rígidas de restrição de atividades, e caracteriza o bloqueio total de circulação de pessoas. Segundo o decreto municipal, as pessoas devem ficar "confinadas" em casa de 14h às 6h da manhã seguinte. Também é obrigatório o uso de máscaras de proteção.

