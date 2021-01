Hospital de Campanha: avião da FAB pousa com material para a montagem

Manaus - Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com carregamento de material para a montagem do Hospital de Campanha que será montado na capital, pousou nesta sexta-feira (15), por volta de 12h30, no Aeroporto de Ponta Pelada, na zona Sul de Manaus.

De acordo com militares da aeronáutica brasileira, a aeronave KC-380, que trouxe os insumos, tem capacidade para transportar até 25 toneladas de cargas.

O material trazido pelo avião será utilizado na montagem do Hospital de Campanha, que está sendo construído no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus.

A estrutura dos leitos da unidade está sendo montada pelo Governo Federal e a gestão dos profissionais será feita pelo Governo do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde.

A estrutura dos leitos da unidade está sendo montada pelo Governo Federal | Foto: Brayan Riker

Outro grupo



No pátio do aeroporto, outra aeronave irá decolar, a qualquer momento, com 15 pacientes para serem atendidos em uma unidade de saúde de São Luís, no Maranhão.

Trata-se do segundo grupo de pessoas que estão internadas com Covid-19 no Amazonas e que estão sendo levadas para outros estados do país. Ao todo, o governo estadual estima que 285 pacientes sejam encaminhados para outras regiões do Brasil.

Mais cedo, nove pacientes foram transportados para a cidade de Teresina, no Piauí.

