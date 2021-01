Idam entrega mais de 12 toneladas de alimentos pelo PAA em Anamã

O programa beneficia os membros associados com um valor de R$ 127 mil por sua participação | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, em parceria com a prefeitura de Anamã (distante 165 quilômetros de Manaus), por meio da Secretaria de Produção do município, a entrega de quase 13 toneladas de produtos alimentícios por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (PAA Conab), na última terça-feira (12/01).

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Anamã, Eurico Barbosa, a remessa entregue corresponde à produção dos 20 membros da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Jardim do Edem do Ajaratuba. Os alimentos incluem banana, macaxeira, jerimum, mamão, milho, maracujá e chicória, totalizando cerca de 12,6 toneladas de produtos, que serão encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Ainda segundo o gerente, esta é a primeira das quatro associações de produtores rurais de Anamã a receberem a autorização para iniciar a entrega de produtos pelo PAA Conab. O programa beneficia os membros associados com um valor de R$ 127 mil por sua participação.

“A associação do Jardim do Edem é uma das quatro associações de Anamã que estão credenciadas para fornecer sua produção ao PAA Conab. Isso é o reflexo de um trabalho que nós fizemos ao longo do ano de 2020, e agora vamos colher os bons frutos em 2021, o que é muito gratificante”, disse Eurico.

Os alimentos foram encaminhados ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, que os distribuirá a famílias cadastradas em programas sociais.

*Com informações da assessoria

