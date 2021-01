Bolsonaro divulga repasse de R$ 8,91 bilhões para o Amazonas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou nesta sexta-feira (15) informações do Portal da Transparência que mostram o dinheiro que foi enviado a estados e municípios.

Na postagem, o presidente destaca a cidade de Manaus e informa que foram transferidos R$ 2,36 bilhões da União para o município e R$ 8,91 bilhões para o estado do Amazonas. Jair Bolsonaro lamentou a situação da capital amazonense ao conversar pela manhã com seus apoiadores. Ele disse "Nós fizemos a nossa parte. Recursos, meios. Hoje, as Forças Armadas mandou para lá um hospital de campanha. O ministro da Saúde esteve lá segunda-feira e providenciou oxigênio".

Na postagem, o presidente destaca a cidade de Manaus e informa que foram transferidos R$ 2,36 bilhões da União para o município e R$ 8,91 bilhões para o estado do Amazonas.

Jair Bolsonaro lamentou a situação da capital amazonense ao conversar pela manhã com seus apoiadores. Ele disse "Nós fizemos a nossa parte. Recursos, meios. Hoje, as Forças Armadas mandou para lá um hospital de campanha. O ministro da Saúde esteve lá segunda-feira e providenciou oxigênio".