MS promete oxigênio para manter bebês em Manaus por mais 48 horas

Ainda mais cedo, o governo do AM afirmou que a transferência iria começar ainda nesta sexta (15) | Foto: Getty Images

Manaus (AM) – O Ministério da Saúde informou que desistiu de transferir bebês recém-nascidos e prematuros de Manaus para outros Estados, anuncio foi feito nesta sexta-feira (15). Ainda mais cedo, a Secretaria de Saúde do Amazonas havia dito que a transferência iria começar ainda nesta sexta.

De acordo com o Ministério, o governo federal conseguiu cilindros de oxigênio para manter 61 bebês prematuros por mais 48 horas em leitos de UTI em Manaus. Porém, não descartou o transporte dos bebês nos próximos dias.

Mais cedo, o governador Wilson Lima (PSC) havia confirmado a transferência dos bebês. "Assim como está ocorrendo com pacientes adultos com Covid-19, internados na rede estadual de saúde e que necessitam de suporte de oxigênio, a força-tarefa montada pelo Governo do Amazonas e Governo Federal também vai transferir, para hospitais de outros Estados, bebês recém-nascidos internados nas maternidades públicas do Amazonas", disse.

A capital do Amazonas atualmente vive uma crise de saúde, depois que o oxigênio utilizado no tratamento de pacientes com covid-19, esgotou nos hospitais do município. Os cilindros são essenciais para manter e estabilizar os pacientes mais graves, além de pessoas com outras doenças.

Leia Mais:



Após Dória dizer que governo é mar de incompetência, Bolsonaro rebate

Eduardo Braga encaminha pedido de intervenção federal na saúde do AM