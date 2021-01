Maués: O município que 'respira' com usina de oxigênio própria

Usina foi construída em 2019 | Foto: Divulgação

Maués - Enquanto Manaus enfrenta uma crise com a falta de oxigênio , o município de Maués (distante 267quiômetros de Manaus) é o único dos 61 municípios do interior do Estado do Amazonas a possuir uma usina de oxigênio própria e "respira mais aliviado" durante o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O município, inclusive, irá fornecer oxigênio para municípios do estado que estiverem com dificuldade na aquisição do gás.

Construída em junho de 2019 pela Prefeitura de Maués, a usina está instalada na área externa do Hospital Municipal Raimunda Francisca Dinelli e produz 150 m3 de oxigênio por dia. Ela consegue atender todas as demandas da unidade hospitalar, que inclui tanto pacientes com Covid-19, além de outras comorbidades.

Nesta semana, o prefeito Júnior Leite, mandou comprar um novo equipamento que permitirá a usina de Maués envasar oxigênio em cilindros, possibilitando a exportação .

"Quando construímos a usina, nem imaginávamos que seríamos atingidos por uma pandemia. Pensamos em uma estrutura que atenderia apenas o nosso hospital. Hoje, devido a essa crise que gerou falta de oxigênio no Estado todo, não poderíamos nos omitir. Ampliamos a estrutura da usina e a partir de semana que vem, quando o novo equipamento será instalado, poderemos exportar oxigênio para os municípios que necessitam.", declarou o prefeito.

Aposta também em Parintins

Trabalhadores já realizam preparação de terreno para a instalação da usina | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Parintins também decidiu apostar na produção de oxigênio própria e vai comprar uma usina da Alemanha, para assegurar o abastecimento após o aumento de casos do novo coronavírus .

A estrutura deve ser montada no Hospital Regional Dr. Jofren Matos Cohen e atenderá aos pacientes internados nos leitos da unidade hospitalar. A equipe operacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos já realiza os trabalhos para instalação da nova usina de oxigênio. A estrutura da usina deve reforçará os atendimentos.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, viabilizou a aquisição de 45 cilindros de oxigênio para o hospital Jofre Cohen, após a baixa do estoque do gás na unidade. Com o equipamento, a produção aumentará em seis vezes na unidade.

