Não é só em Manaus, falta de oxigênio também atinge o interior do AM

suManaus - Não é só na capital do Amazonas que pessoas sofrem com a falta de oxigênio em cilindro desde a terça-feira (12). O interior do estado também é ‘sufocado’ pela morte de pacientes em decorrência da crise de saúde. No meio do furacão, governo estadual, federal e sociedade civil tentam salvar as vidas que ainda podem receber ajuda.

Em Iranduba, distante 27 quilômetros de Manaus, profissionais de saúde tiveram o dia mais difícil de suas vidas por causa da falta de oxigênio, na quarta (13). A técnica em patologia Elizama Dias Leal, de 38 anos, não conseguiu dormir depois do que viu. Ela trabalha no Hospital Hilda Freire, principal da cidade.

"Na quarta, recebemos um idoso às 10h direto para a internação. Já estávamos nessa ameaça de o oxigênio da unidade acabar. Nossa estimativa era ter o gás por mais 25 minutos. Por causa disso, o filho deste senhor começou uma busca pelo gás, e conseguiu. Demos o cilindro da unidade e ele foi buscar o 0² em Manaus. A busca na cidade estava imensa, e até motoristas nossos estavam lá atrás de oxigênio. Quando deu 18h, o idoso faleceu. Não passou meia hora e o filho chegou no hospital às pressas dizendo 'consegui o oxigênio para o meu pai'. A cena que ele viu foi apenas do corpo do idoso já sendo colocado em um saco plástico. Aquilo ali eu nunca vou esquecer", relata a profissional de saúde.

O Hospital Hilda Freire, em Iranduba, está com a estrutura completamente modificada. Antes da segunda onda, pacientes de Covid-19 ficavam no setor de isolamento, para não se misturarem com os outros setores. No entanto, a alta de casos fez com que toda a unidade virasse uma grande 'ala Covid-19'. As salas de observação, enfermagem e até consultórios de médicos viraram espaços para abrigar leitos.

A secretaria municipal de saúde de Iranduba não disponibilizou dados sobre os registros de coronavírus nesta quinta, quando as outras cidades atualizaram os números. O último boletim de Iranduba, de quarta (13), somava 3.787 casos confirmados, no total. Óbitos eram 60.

Segundo os profissionais de saúde do hospital, morreram 13 pacientes apenas na quarta, quando faltou oxigênio. O necrotério, que só possui uma bancada para análise de corpo, viu uma fila de cadáveres se formar. Por esse motivo, o governo estadual, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM) instalou uma câmara frigorífica nesta sexta (15).

Situação em outros municípios

Por fazer parte da região metropolitana de Manaus, a situação do município de Iranduba ainda não representa toda a realidade do Estado. Em uma região onde as estradas são rios, todo o trabalho de logística para enviar oxigênio e outros insumos ganha um novo nível.

O EM TEMPO perguntou à Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM) quais os hospitais e cidades do Amazonas que mais sofrem com a falta de oxigênio e qual trabalho está sendo feito para suprir essa necessidade. A pasta, no entanto, respondeu. Veja a nota:

"O Governo do Amazonas requisitou dos fornecedores locais toda a produção de oxigênio e está fazendo a gestão da distribuição do insumo entre as unidades de saúde da capital e do interior. Nesta gestão, as equipes de saúde estão monitorando os níveis de abastecimento em todas as unidades para suprir de imediato aquelas que entram em estado mais crítico. Ao mesmo tempo, os Governos do Amazonas e Federal mantêm a força-tarefa para vencer os desafios logísticos e trazer o oxigênio para o Estado", diz o texto enviado a este jornal.

Uma reportagem da Veja mostrou que um promotor do município de Autazes, distante 113 km de Manaus, pediu à Secretaria de Saúde que envie seis cilindros para a cidade. Até a quinta, o município estava com 1.729 casos de coronavírus, com 43 óbitos.

Em Parintins, a ilha conhecida pelo festival dos boi-bumbás, a situação também é crítica. Com 7.593 infectados totais e 168 óbitos, o prefeito Bi Garcia anunciou nesta sexta (15) a construção de uma usina de oxigênio ao lado do hospital Jofre Cohen. Segundo o município, a 'fábrica' de gás terá capacidade para aumentar em seis vezes a produção de oxigênio na unidade de saúde.

Já em Maués (distante 267 quilômetros de Manaus), o município é o único do interior do Amazonas a possuir uma usina de oxigênio própria e "respira mais aliviado" durante o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. O município, inclusive, irá fornecer oxigênio para municípios do estado que estiverem com dificuldade na aquisição do gás.

Internações

No dia 19 de maio do ano passado, pela primeira vez, os números de infectados pelo coronavírus no interior do Amazonas ultrapassaram a capital. Àquela data, a Fundação de Vigilância em Saúde somou 11.081 casos da Covid-19 em 59 municípios. Em Manaus, o número havia sido de 11.051. A discreta diferença logo se tornou um abismo.

Até esta sexta, os 61 municípios do interior do Amazonas contavam com 531 pessoas internadas. Os hospitais operam no limite, com 378 na lista de espera para um leito UTI ou clínico para a Covid-19.

Ações para o interior

O EM TEMPO perguntou a SES-AM quais as atuais ações para enviar oxigênio em cilindro para o interior. A pasta utilizou a mesma nota apresentada anteriormente, onde diz que o governo federal e estadual atuam, juntos, para conseguir suprir a demanda e vencer os desafios de logística da região.

Na quinta, o governo do Estado recebeu 150 cilindros de oxigênio, os quais foram distribuídos para Manaus e enviados para 23 municípios do interior.

Além disso, aviões da Força Aérea Brasileira realizam viagens diárias de envio de oxigênio de outros estados para Manaus. A previsão é que o volume chegue a 22 mil m³.

Além disso, o governo do Amazonas solicitou que empresas do Polo Industrial de Manaus disponibilizem o oxigênio disponível. A medida já resultou em 43 mil m³ doados.

