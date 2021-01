Moradores temem perder casas por causa de cratera no Nova Cidade

Moradora deixou residência temendo desabamento | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores da rua Frei Paulo, no conjunto Parque dos Buritis, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, denunciaram ao Portal Em Tempo, a presença de uma cratera na via pública que afetou três casas na localidade. Eles temem desabamentos e pedem providências da Defesa Civil de Manaus e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) . Sem amparo, os comunitários já estão com os pertences acomodados nas casas de vizinhos.



A autônoma Mariane Macheco, de 27 anos, explicou que a situação iniciou no último domingo (10) quando o esgoto se rompeu, por volta das 13h, e parte da rua caiu. Os moradores alegam que acionaram a Defesa Civil de Manaus imediatamente, mas a equipe só teria ido ao local no dia seguinte. A Seminf também foi acionada, segundo eles.

"A calçada caiu na segunda-feira (11). Os funcionários da Seminf apareceram na rua, mas passaram o dia sentados e alegaram que não há material para o trabalho. Pedimos um posicionamento da Defesa Civil sobre o auxílio-moradia, mas me falaram que a casa não corre risco de desabar . Tenho criança em casa, minhas coisas já estão nas casas de vizinhos de favor, pois temo que tudo desabe. Quanto mais a água desce, mais a estrutura fica comprometida. Não recebemos apoio de ninguém, olhem por nós", pediu.

O Em Tempo entrou em contato com a Defesa Civil que informou que todas as ocorrências registradas no referido endereço já foram devidamente atendidas pela equipe técnica da Defesa Civil . O Departamento de Operações ressaltou, que se tratando de rompimento de drenagem, já enviou solicitação de acionamento a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para uma avaliação da situação e providências cabíveis.

A reportagem entrou em contato com a Seminf e aguarda um posicionamento.

Veja o vídeo filmado pelos moradores do local:

