Prefeito de Belém oferece 25 leitos para pacientes com Covid no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), anunciou, no início da noite de sexta-feira (15), que vai disponibilizar 25 leitos do Hospital Dom Vicente Zico para atender pacientes do Amazonas com Covid-19.

As unidades de saúde de Manaus estão sobrecarregadas e sofrem com a escassez de oxigênio devido ao aumento da demanda nos últimos 15 dias.

De acordo com a prefeitura de Belém, serão disponibilizados cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 leitos clínicos. O acordo foi acertado com o prefeito de Manaus, David Almeida.

A prefeitura de Belém informou que presta solidariedade à população de Manaus pelo surto de Covid-19 na capital do Amazonas.

Além do prefeito, governadores de estados como Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Alagoas, Maranhão, Pernambuco e Paraíba já se dispuseram a atender pacientes amazonenses em leitos de suas unidades de saúde e também por meio da disponibilização de oxigênio.

*Com informações do G1

Veja mais:

Consumo de oxigênio hospitalar no Amazonas aumentou mais de 11 vezes

Amazonas recebe apoio de outros estados para socorrer pacientes