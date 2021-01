235 pacientes com Covid serão levados do AM para outros estados

| Foto: João Allbert

Manaus - Até a manhã deste sábado (16), um total de 21 pacientes com Covid-19 do Amazonas foram transferidos para unidades de saúde do Maranhão e Piauí. Por conta de falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, o governo informou, na quinta (14), que prevê enviar 235 pacientes para outros estados.

A capital amazonense enfrenta colapso na rede de saúde após um novo surto da Covid-19 lotar hospitais mais uma vez. Nesta sexta (15), Manaus registrou 213 enterros e bateu recorde diário.

De acordo com o governo, a transferências dos pacientes aconteceu nesta sexta-feira. Eles foram transportados em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) ao longo do dia.

Do total de 21 pacientes, nove foram encaminhados para o Piauí no início da manhã e 12 para o estado do Maranhão, no final da noite. Nos dois Estados, os pacientes estão sendo internados em hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

De acordo com o Ministério da Saúde, já estão garantidos de imediato 149 leitos nas outras cidades. São 40 em São Luís (MA), 30 em Teresina (PI), 15 em João Pessoa (PB), 10 em Natal (RN), 20 em Goiânia (GO), 4 em Fortaleza (CE), 10 em Recife (PE) e 20 no Distrito Federal. O governo do Pará informou que disponibilizará 30 leitos.

