Em Manaus, influencer aglomera com amigos e revolta internautas

Manaus - No dia em que Manas registrou recorde de enterros, com 213 sepultamentos , internautas se revoltaram com um influenciador amazonense que fez postagens nas redes sociais, enquanto participava de uma festa com os amigos, na noite desta sexta-feira (15), na suíte de um flat, localizado na zona Centro-Sul de capital.

Em posts no Instagram, Caique Rodrigues publicou vídeos em que aparece com amigos, curtindo música alta e bebidas alcoólicas. A atitude foi reprovada por muitos seguidores, que fizeram duros comentários contra o comportamento do influencer.

"Tem gente que tá brincando com a doença, que triste", disse uma usuária da rede social. "Ele faz isso porque não tem nenhum familiar internado, e é incapaz de sentir empatia", desabafou outra.

Após a repercussão, o influencer publicou vídeos se retratando e pedindo desculpas. "Primeiro quero pedir desculpas a todos os manauaras que se sentiram ofendidos. Só me reuni para uma resenha com outros quatro amigos, ficamos conversando e escutando música. É muito julgador de plantão, ninguém procura saber o outro lado da moeda, não fiz nada de errado (...)", disse ele.

Caíque disse, ainda, que iria ajudar nas doenças para pacientes com Covid-19 no Amazonas, e finalizou a retratação postando dados de uma organização que estão recebendo doações para o combate da doença no Estado.

Depois de receber uma enxurrada de críticas, o influencer bloqueou os comentários de sua conta nos Instagram.

