Colapso em Manaus: Cabrini se prepara para gravar reportagem especial

| Foto: Divulgação

Manaus - O jornalista Roberto Cabrini encontra-se em Manaus desde sexta-feira (15), onde está gravando uma reportagem especial sobre o colapso na saúde local. Toda esta situação caótica será mostrada em “A Grande Reportagem” no próximo “Domingo Espetacular”.

Cabrini vai destacar como a situação em Manaus chegou a esse ponto e a mobilização no país para que os estabelecimentos de saúde da região possam receber oxigênio.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira que o governo federal "promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada em Manaus, capital do Amazonas, suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares".

A decisão é liminar e atendeu, em parte, aos pedidos feitos por PT e PC do B na última quinta-feira (14).

Manaus está sem oxigênio em hospitais e pacientes estão sufocando.

Trata-se de uma crise sem precedentes com o avanço dos casos de Covid-19. Com internações batendo recordes, unidades de saúde ficaram sem oxigênio. O estado do Amazonas está sendo obrigado a enviar pacientes para outros estados.

*Com informações do R7

Leia mais

Em Manaus, influencer aglomera com amigos e revolta internautas

235 pacientes com Covid serão levados do AM para outros estados

Em Manaus, polícia ajuda na entrega de oxigênio doado para pacientes