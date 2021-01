Em Iranduba, moradores arrecadam alimentos e material de limpeza

| Foto: Divulgação

Manaus - Moradores, produtores rurais das comunidades Caldeirão e Jandira, em Iranduba (a 23 quilômetros de Manaus), iniciaram neste sábado (16/11) campanha solidária na coleta de alimentos regionais e de materiais de higienização.

Todos os mantimentos serão destinados ao Hospital Regional Hilda Freire, principal unidade hospitalar do município no combate à pandemia do Covid-19.

Por volta das 9h deste sábado, os organizadores da ação percorreram os ramais mobilizando os moradores, com o gesto solidário cujo o objetivo é amenizar as dificuldades encontradas pelas vítimas da Covid-19, internadas no hospital, e dos profissionais de saúde que atuam na unidade.

Iranduba é um dos municípios mais atingidos pela escassez de oxigênio hospitalar e outros materiais usados no combate à pandemia do novo coronavírus,

Conforme o último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o município tinha 3.787 casos da Covid-19, com um total de 60 mortes registradas até ontem (15).

