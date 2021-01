Mulher some no bairro Colônia Terra Nova após sair para fazer compra

Rosiane está desaparecida desde a sexta-feira (15) | Foto: Reprodução

Manaus - Rosiane da Silva Miranda, 27 anos, desapareceu na última sexta-feira (15) após ter saído de casa para efetuar uma compra, no Conjunto Viver Melhor 4, Colônia Terra Nova, Zona Norte da cidade. De acordo com um mototaxi da região, ela embarcou no ônibus 430. Que leva a uma estação com destino a Rio Preto da Eva.



De acordo com a Irmã ,Fabiane Maciel, 34 anos, Rosiane faz uso de medicamentos para bipolaridade e ansiedade, e estaria inquieta no dia do desaparecimento. Ela saiu de casa sem celular, ou documentos de identificação. Ela vestia uma blusa azul e bermuda cinza.

A irmã acredita que ela possa ter ido visitar familiares que vivem em Rio Preto da Eva. A família de Rosiane entrou em contato, mas os familiares da cidade vizinha informaram que ela não estaria lá.

Qualquer informação sobre o paradeiro deve ser levada a família, que disponibilizou o número (92) 991679961 e o Instagram: @FabianeMaciel, para contato.

