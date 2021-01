Prefeitura convoca aprovados em estágio para nível médio; confira

Os aprovados irão trabalhar na prefeitura de Manaus | Foto: Alex Pazuello/Secom

Manaus - A Prefeitura de Manaus deu início à convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo de estagiários do município. Inicialmente, um total de 200 estudantes de nível médio serão integrados ao Programa Municipal de Estágio Remunerado.



O edital de convocação com a lista nominal dos estudantes foi publicado na edição nº 5.008, do Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira (14) e também está disponível no endereço http://semad.manaus.am.gov.br.

Seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus, sem aglomeração, os estudantes aprovados deverão comparecer até o dia 23 de janeiro, no horário de 8h às 14h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), localizada na avenida Ayrão, esquina com a Ferreira Pena, s/nº, Centro, munidos de documentos e exames médicos elencados no edital da seleção.

O chamamento, coordenação, avaliação, orientação e execução de atividades e normas são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora do programa de estágio do município.

“Esses estagiários serão fundamentais para o bom funcionamento da Prefeitura de Manaus, especialmente neste início de uma nova gestão, momento em que estamos buscando alinhar as ações das secretarias e órgãos municipais, para que possamos proporcionar à população um serviço de excelência, como nos direciona o prefeito David Almeida. É nosso compromisso preparar esses estudantes para um futuro promissor no mercado profissional”, afirma o secretário da Semad, Ebenezer Bezerra.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

TCE-AM prorroga home office prazos processuais até o fim de janeiro

Em Manaus, polícia ajuda na entrega de oxigênio doados a pacientes