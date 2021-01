Wilson Lima prorroga decreto que proíbe funcionamento do comércio

| Foto: Lucas Silva

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou, neste sábado (16), a prorrogação do decreto que proíbe o funcionamento do comércio não essencial até o dia 31 de janeiro, em todo o Amazonas. O decreto é do dia 15 de janeiro.

Com toque de recolher, entre às 19h da noite e 6h da manhã, até o próximo dia 23, o estado vive uma situação dramática com hospitais superlotados, escassez de oxigênio e recordes sucessivos de novos casos por dia.

O governador afirmou, em entrevista a uma tv local, que a decisão de prorrogar o decreto judicial, em vigor desde o dia 2 de janeiro, é uma medida para tentar salvar vidas e conter a proliferação do coronavírus no estado.

Além do comércio não essencial, o governador também suspendeu, na última semana, o transporte intermunicipal nos rios e rodovias do Amazonas e o funcionamento de academias.

Wilson Lima destacou que após o dia 31, o governo irá avaliar a situação da pandemia no estado para decidir quais serão as próximas medidas a serem adotadas.

