Corrida pela vida: familiares formam longa fila por oxigênio em Manaus

A procura pelo produto disparou depois que o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso | Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus - Em uma verdadeira corrida pela vida, os familiares e amigos de pacientes com Covid-19, que precisam de oxigênio medicinal para respirar, formaram uma fila enorme na manhã deste domingo (17), em frente à Carboxi Gases, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. A empresa é uma das fornecedoras do insumo na capital.

A procura pelo produto disparou depois que o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso. Com as escassez do produto nos hospitais de Manaus, muitos familiares correm contra o tempo para conseguir oxigênio por conta própria.

Sob forte sol, os parentes dos doentes formaram uma longa fila em frente da Carboxi. Cada pessoa tem direito a encher somente um vasilhame de oxigênio.

Para o portal Em Tempo , o pastor Fernando Marinho, de 52 anos, afirmou que está desde sábado (16) atrás do insumo para levar a uma amiga da igreja. "O marido dela já morreu com Covid-19, por falta de oxigênio. Agora nós estamos nessa luta para tentar salvá-la. Estamos desde ontem tentando conseguir o insumo, e muitos, assim como, estão aqui nessa empresa desde a madrugada aguardando para encher o cilindro", disse ele.

Com a alta demanda, o preço do produto disparou, variando entre R$400 e R$600, muito superior ao que era comercializado antes do segundo pico da pandemia atingir o Amazonas.

