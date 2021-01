Igreja arrecada doações para bebês internados em hospitais de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Membros da igreja Chama Church se uniram para ajudar bebês que estão internados em hospitais de Manaus, diante do caos na saúde com a falta de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19. A igreja realizou a entrega de kits contendo fraldas, lenço umedecido, pomada e algodão no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste (Joãzinho) e Maternidade Ana Braga no último sábado (16).



A igreja se mobilizou após a notícia que, na última sexta-feira (15), cerca de 60 bebês prematuros internados em UTIs de maternidades públicas amazonenses precisariam ser transferidos para outros estados, em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Porém, ainda na sexta, o Ministério da Saúde informou que desistiu de transferir os bebês, pois o governo federal havia conseguido os cilindros de oxigênio para os prematuros por mais 48 horas em leitos de UTI em Manaus.



O movimento começou com a apóstola da Chama Church, Giseli Mattos, que postou nas redes sociais que estava recebendo ajudas para doação. Na ocasião, ela convocou os membros da igreja para ajudar.



“Com a onda da Covid-19 em Manaus, recebi muitos pedidos de ajuda. A princípio, estava enviando dinheiro para estes pais. Mas daí, eu percebi, que poderíamos ajudar mais crianças com um ação”, conta Mattos.

Quem quiser ajudar, basta entregar um kit contendo, pelo menos, uma fralda, lenço umedecido, algodão e pomada, na sede da Chama Church, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, Núcleo 5, Cidade Nova 2, ao lado da academia Live. Mais informações podem ser feitas no número (92) 99202-2498.



Ajuda para o interior do AM



A igreja também está arrecadando alimentos para preparar lanche para os acompanhantes que estão na espera dos familiares e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de Saúde.

A segunda ação da igreja, que tem como iniciativa os “Jovens Strong” em parceria com o ‘Ministério AME’, vai iniciar no hospital do município de Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus) e vai finalizar em alguns hospitais de Manaus.

Para ajudar, basta entregar algum alimento que pode ser maionese, sardinha, pão, queijo, presunto, refrigerante, suco, água, descartáveis ou algum equipamento de proteção individual. As doações podem ser feitas na sede da Chama Church. Mais informações 99127-5057 (Pra France) ou 99201-3659 (Anglesson).

