Azul transporta 200 respiradores e 7 usinas de oxigênio para Manaus

O carregamento chegou na manhã deste domingo (18) | Foto: Divulgação

Manaus - A empresa de aviação Azul, transportou neste último sábado (17) 200 respiradores doados pela prefeitura de Recife e 7 usinas de produção de oxigênio, enviadas pelo Ministério da Saúde, destinados a Manaus, que enfrenta um colapso na saúde pública.



A carga do Ministério da Saúde partiu do aeroporto Rio-Galeão às 11h do sábado (17) rumo à capital do Amazonas em um avião cargueiro Boeing 737 da companhia.

Foram 15 tonelas de carga contendo 7 usinas de produção de oxigênio, sendo uma capaz de produzir 33m³ de oxigênio por hora, uma capaz de produzir 17m³ de oxigênio por hora, e as demais com capacidade de produção de 13m³/hora.

A Azul também transportou 200 respiradores doados pela Prefeitura do Recife para Manaus. A carga foi transportada no compartimento de cargas do A320neo em um voo comercial que partiu às 3h do Aeroporto de Guararapes e pousou na capital do Amazonas às 6h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Corrida pela vida: familiares formam longa fila por oxigênio em Manaus

Em meio a caos na saúde, onda de solidariedade toma conta do Amazonas