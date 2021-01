Moto Honda doa 300 cilindros de oxigênio para Manaus

A empresa soma 323 cilindros doados | Foto: Divulgação

Manaus - A Moto Honda da Amazônia realizou, neste domingo (17,) a doação de 300 cilindros de oxigênio para o Estado do Amazonas, que enfrenta situação crítica de indisponibilidade do insumo em seus hospitais, em função do agravamento da pandemia da covid-19.



A carga, contendo 3.000 m3 de oxigênio, embarcou no aeroporto de Guarulhos (SP) às 3h45 desta madrugada e foi entregue à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que fará a disponibilização imediata aos hospitais e centros de saúde.

Os 300 cilindros doados na data de hoje somam-se aos 23 entregues anteriormente de modo que, no total, foram doados 323 cilindros.

A Honda acredita que a união de esforços e recursos é a maneira mais eficiente para apoiar as comunidades e profissionais de diversos setores que seguem na linha de frente do combate ao coronavírus.

