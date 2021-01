Wilson Lima vai a São Paulo receber vacinas contra Covid-19

A campanha de imunização deve começar nesta semana | Foto: Reprodução

Manaus - O governador Wilson Lima embarcou, na tarde deste domingo (17), para Guarulhos (SP), onde receberá os lotes da vacina contra a Covid-19 destinados ao Amazonas. A entrega será no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde.



O governador assegura que o Estado está preparado para iniciar a vacinação, que começa nesta semana em todo o Brasil.

O Amazonas possui contêineres refrigerados para armazenagem das vacinas e cerca de 440 mil seringas e agulhas em estoque. O Estado adquiriu mais de 1,5 milhão de seringas e agulhas, que serão entregues pelo fornecedor até o dia 25 de janeiro.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou, neste domingo (17), que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19.

O governador afirmou que o estado possui estrutura preparada para a imunização.



"O Estado começou a se preparar antecipadamente para questão da vacinação. Estamos com toda nossa estrutura preparada, temos seringas agulhadas em estoque, assim como as prefeituras do interior e da capital. Nós já estamos com a nossa rede de frios preparada, que são contêineres inteligentes, com monitoramento, com backup de refrigeração. Assim que as vacinas desembarcarem no estado do Amazonas, elas serão distribuídas para os municípios, para que essa vacinação comece com a maior brevidade possível", explicou o governador.

Wilaon Lima também falou sobre o problema de abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares.

"Nós tivemos um problema com o abastecimento de oxigênio, em que a empresa não tinha a capacidade de fornecer a quantidade que necessitávamos, e aí fizemos um esforço junto ao Governo Federal, à iniciativa privada e outros atores, para que pudéssemos estabilizar nosso sistema", disse o governador que, nesta semana, deverá receber mais um apoio humanitário de abastecimento de oxigênio.

*Com informações da assessoria

