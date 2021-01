Amazonas chega aos 230 mil casos de Covid-19 neste domingo (17)

A informação veio por meio do Boletim Diário de Covid-19, da FVS | Foto: Brayan Riker

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgou neste domingo (17), o registro de mais 1,277 novos casos de Covid-19 no estado. Com o novo levantamento, o Amazonas soma 230.644 casos da doença.

A informação veio por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 289 da FVS.

De acordo com o boletim, foram confirmados 68 óbitos por Covid-19, sendo 47 ocorridos no sábado (16) e 21 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 6.191 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (16), foram registrados 102 sepultamentos por Covid-19.

O boletim acrescenta ainda que 28.910 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,53% dos casos confirmados ativos.

*Com informações da assessoria

