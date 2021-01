Governo do Amazonas transfere 12 pacientes com Covid-19 para Natal

Uma desistência foi registrada na transferência | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 12 pacientes com Covid-19, que estavam internados em quatro unidades hospitalares da capital, foram transferidos para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A decolagem ocorreu às 21h16 deste domingo (17), do aeroporto de Ponta Pelada, zona sul de Manaus.

Para realizar a viagem, os pacientes são avaliados pela equipe médica antes de saírem do hospital e antes do embarque. Durante a transferência dessa manhã, dos 14 pacientes selecionados, dois não apresentaram condições clínicas para a viagem.

Dos embarcados, oito estavam no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, três no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) José Lins, três no SPA zona sul e um paciente no HPS Platão Araújo. Uma desistência foi registrada.

Esposa de um dos pacientes embarcados, Maria Niceia de Jesus Costa, revelou a satisfação em ver o marido ser transferido para Natal, região próxima aos familiares que residem no Nordeste.

“Ele está sendo transferido, graças a Deus conseguimos essa transferência. Eu sei que vou ter um retorno feliz com ele, porque o que peço a Deus que dê tudo certo. Nós não somos daqui”, disse.

Transferidos

Ao todo, 77 pacientes internados em unidades da rede estadual de Saúde já foram transferidos para tratamento em hospitais dos estados do Acre, Maranhão, Pernambuco, Piauí, João Pessoa, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

