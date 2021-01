Lista com locais de vacinação é inválida, alerta Prefeitura de Manaus

Amazonas vai receber mais de 300 mil doses da vacina contra Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus esclarece que não é válido um documento intitulado “Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19”. Trata-se de uma proposta de planejamento apresentada ainda no ano passado (2020), feita com informações disponíveis à época, já defasada diante da realidade atual, informou o Poder Executivo Municipal ao portal EM TEMPO .

A divulgação desse documento pode gerar desinformação na população, que anseia pela imunização contra essa doença.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já tem pronto o plano de ação que será executado a partir do recebimento das doses que serão repassadas pelo governo do Estado aos municípios, como ocorre em toda campanha nacional de imunização, e seguirá as diretrizes estabelecidas pelos organismos oficiais de saúde: Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS).

Informações sobre quantitativo de doses que chegarão para Manaus e quais grupos prioritários serão contemplados serão divulgadas à tarde, após manifestação do MS.



