Após forte chuva, cratera ameaça desabar casas no Nova Cidade

Manaus - Uma casa localizada no Conjunto Parque dos Buritis, rua 24, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, está prestes a desabar devido a uma enorme cratera, que surgiu após forte chuva. Estruturas de outras residências e de um comércio também correm risco.

De acordo com o denunciante, Pierre Filho, de 36 anos, a cratera surgiu por baixo de uma das casas, devido à forte chuva, que atingiu o bairro no último domingo (10).

Segundo Pierre Filho, os moradores do conjunto já entraram em contato com os órgãos responsáveis, mas nada foi resolvido.

Pierre Filho é dono de um comércio no local, que está sendo ameaçado pelo desabamento. Ele contou ao EM TEMPO como estão sendo esses dias de incerteza e medo, já que a casa pode cair a qualquer momento.



"Sou comerciante e estou sendo prejudicado. Tive que sair da minha casa para alugar um ponto e não perder minhas mercadorias. Defesa Civil veio e não resolveu nada. Eu só quero que a prefeitura faça o seu trabalho para eu poder voltar", disse o comerciante.

Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que conforme verificado na Central de Emergência do órgão, todas as ocorrências registradas no referido endereço já foram devidamente atendidas pela equipe técnica da Defesa Civil.

"O Departamento de Operações também informa, que se tratando de rompimento de drenagem, já enviou solicitação de acionamento a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para uma avaliação da situação e providências cabíveis", complementou a nota.

