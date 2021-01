Policlínica Cardoso Fontes trabalha em novo horário a partir de hoje

A Policlínica é referência em Pneumologia para o tratamento da Tuberculose Multirresistente e fica localizada na rua Lobo D’Almada, Centro. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Policlínica Cardoso Fontes, no Centro de Manaus, funcionará em horário diferenciado a partir desta segunda-feira (18/01). Com a medida, o horário de funcionamento passa a ser das 7h30 às 14h, de segunda a sexta-feira, com permanência de todos os serviços.

A Policlínica é referência em Pneumologia para o tratamento da Tuberculose Multirresistente e fica localizada na rua Lobo D’Almada, Centro.



O receituário de medicamentos ganha validade ampliada para pacientes acompanhados pela unidade, que fazem uso contínuo com tratamento prolongado.

A ação visa evitar o trânsito desnecessário de pacientes para renovação de receita com validade ampliada de até 45 dias nos tratamentos para tuberculose e até seis meses para tratamento da asma.

Os medicamentos podem ser retirados nos Componentes Especializados (Ceaf) da Central de Medicamentos (Cema).

O Ceaf funciona das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede da Cema na rua Duque de Caxias, na Praça 14.

O serviço também é descentralizado com dispensação dos medicamentos na Fundação Universitária Alfredo da Matta, Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, Caimi Paulo Lima, Unidade Mista de Humaitá e Fundação de Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), aumentando a acessibilidade aos medicamentos de alto custo para a população amazonense.

São oferecidos para a população, por meio de agendamento pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), consultas médicas especializadas, além de serviços como laboratório, triagem, dispensação de medicamentos, exame de prova tuberculínica, assistência social e psicológica.



A porta de entrada do atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde (SUS) é a Unidade Básica de Saúde (UBS), de responsabilidade dos municípios. Em caso de necessidade de avaliação especializada as unidades referenciam, por meio do Sisreg, o paciente para as unidades de alta e média complexidade do Estado.

