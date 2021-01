Quer doar insumos da área hospitalar? Cema divulga locais

Manaus (AM) - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), designou 23 profissionais para tratar de forma exclusiva do recebimento e distribuição de doações para o enfrentamento da Covid-19. O objetivo é dar celeridade às entregas voluntárias de insumos para reforçar o abastecimento das unidades de Saúde.

A equipe está dividida em grupos específicos para cuidar do recebimento, conferência, separação, expedição e distribuição das cargas. Fazem parte do grupo profissionais da empresa de logística que presta serviço para a Cema, além de farmacêuticos e servidores do apoio logístico da Central. O coordenador do órgão, Cláudio Nogueira, explica como será o fluxo de entrada e saída dos materiais.

“Todas as doações feitas até 15h serão distribuídas para as unidades de Saúde, no máximo, na manhã do dia seguinte. Essa é a estratégia que definimos para garantir que os insumos cheguem aos hospitais de forma rápida, seguindo os processos logísticos necessários para abastecer todos os hospitais e SPAs”, explicou.

Nogueira reforçou, ainda, que a Cema tem funcionado como ponto de coleta de donativos, após a mobilização de diversas empresas e grupos voluntários interessados em doar medicamentos, insumos descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A proposta é que a Central possa concentrar os materiais e fazer a distribuição para as unidades que mais necessitam dos insumos.

“Vale ressaltar que é um risco ir para a porta dos hospitais nesse momento. Precisamos continuar evitando aglomerações e, uma das formas de continuar ajudando, é fazer a entrega organizada dos insumos à Cema. Todas as doações são bem-vindas e muito importantes para reforçar as unidades de Saúde”, completou.

Doações

Para fazer doações à Cema é necessário, anteriormente, fazer o agendamento da entrega por meio dos telefones (92) 98404-1860, (92) 98126-5746, (92) 9213-5586 ou pelo e-mail [email protected]

O agendamento é necessário para evitar aglomerações e garantir a prioridade de abastecimento dos insumos nas unidades. A lista de necessidades dos hospitais pode ser baixada no site da Secretaria de Estado de Saúde ( http://www.saude.am.gov.br/painel/doacovid.php ).

A Cema, unidade de apoio da SES-AM, é responsável por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. A Central de Medicamentos do Amazonas fica localizada na avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14.

Oxigênio

O Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, formado pelo Governo do Estado, em parceria com o Município e o Governo Federal, estabeleceu um canal para concentrar as doações de oxigênio para as unidades de saúde do Amazonas.

Empresas e pessoas físicas, de Manaus ou de outros estados do Brasil, interessadas em doar oxigênio para o Estado, podem obter informações junto aos seguintes contatos: (92) 99220-2712, (92) 99455-2001, (92) 99182-8974. A partir de então, servidores da Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega desses donativos para os hospitais da rede pública estadual.

*Com informações da assessoria