Presidente Figueiredo pede cilindros de oxigênio à Secretaria Estadual

Presidente Figueiredo (AM ) - A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes (MDB), encaminhou ofício ao secretário estadual de Saúde, Marcellus Campêlo, comunicando situação de urgência no Hospital Geral Eraldo Neves Falcão que está com os estoques de oxigênio no limite, uma vez que os cilindros que chegaram nesta segunda-feira (18) são suficientes para o consumo de um dia apenas.

No ofício, Patrícia Lopes solicita que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) envie imediatamente 40 cilindros de oxigênio ao município, já que a demanda diária do hospital é de 20 cilindros para atendimento aos pacientes de Covid-19.

A gestora sugere também que, diante da vinda de um carregamento de oxigênio da Venezuela, por modal rodoviário, o veículo de carga possa descarregar oxigênio suficiente para atender a demanda do município, uma vez que Presidente Figueiredo localiza-se na BR-174, estrada que liga o Brasil à Venezuela e por onde, obrigatoriamente, a doação terá que passar. Esse pedido ainda precisa de análise de viabilidade técnica, uma vez que oxigênio está vindo no balão principal do caminhão e seria então necessário encher os cilindros do hospital.

*Com informações da assessoria