Vacina contra a Covid traz esperança de dias melhores para amazonenses

1.154.504 pessoas de grupos prioritários devem ser imunizadas | Foto: Reprodução

Manaus (AM) – Depois de quase um ano de pandemia, a vacinação contra a Covid-19 finalmente chegou ao Brasil. No último domingo (17), a Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial de duas vacinas no País e nesta segunda-feira (18) mais de 300 mil doses da vacina Coronavac chegaram na capital amazonense. Os amazonenses, que na última semana sofreram com o colapso da saúde, esperam ansiosos para receber no braço a tão sonhada imunização contra o novo coronavírus.

“Estou muito feliz com a vacina e não vejo a hora de todos os amazonenses serem imunizados. No momento estou bem tranquila, tenho esperança para momentos de alívio. Espero que tudo volte ao seu lugar, apesar de demorar um pouco”, relatou a professora Elma Linhares, 46.

Em 2020, a população do Amazonas atingiu 4.207.714 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O governo informou que, na primeira fase na vacinação, 1.154.504 pessoas de grupos prioritários devem ser imunizadas. A meta é vacinar 95% (1.096.778). E a notícia da vacinação é esperança para muitos. É dessa forma que é vista por Tito Menezes, da liderança Sateré – Mawé, que para ele é importante a população está imunizada e, que tem esperança para dias melhores.

Para o indígena, é importante a população está imunizada | Foto: Arquivo Pessoal

“No contexto da pandemia da Covid-19, a vacinação é um direito mas também é uma esperança de dias melhores. Vamos acompanhar para todos serem vacinados independetemente de outros fatores em que pese não há expectativa de vacinação em massa até o presente momento”, disse.



A indígena Baré Ira Maraguara, conta que apesar das dificuldades enfrentadas pela pandemia está ansiosa para a vacinação | Foto: Arquivo Pessoal

A indígena Baré Ira Maraguara, conta que apesar das dificuldades enfrentadas pela pandemia está ansiosa para a vacinação.



"Desde o início da pandemia estávamos esperando pela notícia da vacinação, mesmo depois de derrotas e vitórias. Eu e muitas outras pessoas estamos ansiosos por essa vacina, acredito que tem uma ordem definida e pensada sobre a mesma, então devemos respeitar isso também", comentou.

Covid-19 e a reflexão pós-vacina

Michele Barbosa, 42, acredita que após a vacinação e todos os casos vividos por amazonenses, a população poderá ser mais gentil | Foto: Arquivo Pessoal

Michele Barbosa, 42, acredita que após a vacinação e todos os casos vividos por amazonenses, a população poderá ser mais gentil e bondosa uns com os outros no futuro.



“Acredito que as pessoas vão com certeza ser mais bondosas e gentis depois deste caos. Tantas mortes e tantas ações para ajudar uns aos outros. Depois que todo esse caos amenizar e baixar a adrenalina o ser humano reflete. Tenho essa esperança de que isso não caia no esquecimento. Alguns podem esquecer, mas a maioria vai guardar essa guerra na memória”, apontou

Esperança é a palavra para o início de 2021, a cidade de Manaus enfrentou diversos problemas em relação a saúde pública, conta a professora Taisa Sampaio.

"A minha expectativa é como a da maioria dos brasileiros: esperança. Todo esse tempo de pandemia nos trouxe inúmeras inseguranças, mas sobretudo, nesses últimos dias em Manaus, nos trouxe muita dor e tristeza. Em meio ao caos, a vacina aparece como uma chama de esperança neste tempo tão doloroso", explicou.

Vacinação para amazonenses

O Amazonas recebeu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, a CoronaVac, nesta segunda-feira (18). O Ministério da Saúde destinou 256 mil doses do imunizante ao estado, enquanto o Governo de São Paulo cedeu 50 mil doses. Ao todo, são 306 mil doses destinadas à população amazonense nesta primeira fase da vacinação, com foco no grupo prioritário.

Leia Mais:

Amazonas vai contar com 306 mil doses da vacina contra Covid-19

Coronavac: vacinação contra Covid-19 é antecipada para hoje no Brasil