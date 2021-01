Após mortes em hospital de Coari, secretaria de saúde emite nota

Manaus - Na madrugada desta terça-feira (19), sete pessoas morreram por falta de oxigênio no município de Coari (AM), situado na margem direita do Rio Solimões. A situação ganhou as redes após a prefeitura do município publicar nota a respeito em uma rede social, na manhã de hoje, lamentando o ocorrido.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) disse que houve dois atrasos durante a entrega do oxigênio, o que impediu a chegada do gás em Coari.

Lei a nota completa do Governo do Amazonas:

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o ocorrido no município de Coari. A SES-AM informa que, por opção do município, o sistema de saúde na cidade é independente, sendo a gestão plena da Prefeitura Municipal. Ainda assim, o Governo do Estado nunca se furtou de auxiliar a administração local, entre outras coisas, com o fornecimento de oxigênio.

Nesta segunda-feira (18), por um atraso por parte da empresa White Martins em liberar os cilindros que seriam enviados de Manaus para Coari, não foi possível levar o oxigênio em voo direto, considerando que o aeroporto da cidade não opera à noite.

Para garantir que a cidade não ficasse desabastecida, por articulação da Secretaria de Estado de Saúde, os 40 cilindros foram enviados em voo para Tefé, para que de lá a carga fosse transportada de lancha para Coari.

A transferência dos cilindros de lancha para Coari foi alinhada com a cooperação da prefeitura de Tefé e, de acordo com a Secretaria Executiva Adjunta do Interior, da SES-AM (SEAI-SES/AM), houve um novo atraso na saída da lancha para Coari, o que contribuiu também para que a chegada do material não ocorresse no tempo necessário.

Entre repasses federais e estaduais para investimento em saúde em 2020, Coari recebeu R$ 17,8 milhões. Somente do FTI, foram R$ 2,3 milhões.

A SEAI-SES/AM destaca que nesse cenário de pandemia é fundamental a colaboração de todos os atores do Estado, inclusive dos gestores municipais.

O Estado do Amazonas segue empregando todos os esforços para equacionar a dificuldade de logística e de abastecimento de oxigênio da empresa White Martins. Ao mesmo tempo em que está unindo esforços para transportar cilindros de oxigênio para todo estado.

As entregas e envios seguem ocorrendo diariamente para os municípios do interior, seja por envio terrestre, aéreo ou em retirada pelos municípios na sede do patrimônio da SES, localizada na Central de Medicamentos.

A empresa White Martins também emitiu nota sobre o fato: "A responsabilidade da distribuição dos cilindros no interior do Amazonas é do governo estadual. A White Martins vem entregando diariamente e de forma prioritária a quantidade de cilindros solicitada pela Secretaria de Saúde do Amazonas no Centro de Distribuição do governo estadual em Manaus, sem atrasos. A empresa lamenta o ocorrido e, apesar dos desafios logísticos da região, segue dedicando todos os esforços para fornecer a maior quantidade possível de oxigênio para a região".

