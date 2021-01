Amazonas recebe 136 mil metros cúbicos de oxigênio doados da Venezuela

Após chegar a Manaus, o carregamento com o oxigênio foi conduzido para a usina da empresa White Martins | Foto: Lucas Silva / Secom

Manaus - O Amazonas recebeu um total de 136 mil metros cúbicos de oxigênio, fruto de doação do governo do estado venezuelano de Bolívar. O carregamento chegou a Manaus na noite desta terça-feira (19) e deverá abastecer a rede pública de saúde na capital e no interior.

Por volta das 21h30, cinco carretas, cada uma transportando cerca de 25 mil metros cúbicos, atravessaram a barreira da Polícia Federal, adentrando a capital amazonense. No local, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, agradeceu aos representantes da Venezuela e reafirmou que a carga, somando-se a todos os esforços do Governo do Amazonas, será fundamental.

“Certamente será muito útil porque nós estamos ainda reequilibrando a rede, e ajudará muito no equilíbrio, principalmente nesse momento em que temos uma elevação de casos no interior do Amazonas”, destacou o secretário.

Autoridades amazonenses acompanharam a chegada do gás medicinal | Foto: Lucas Silva / Secom

A cônsul da Venezuela em Manaus, Patricia Silva, comemorou a chegada do carregamento e afirmou que o país está disposto a continuar cooperando com o Amazonas dentro das suas possibilidades.

“Esse foi um acordo de cooperação entre o Governo do Estado do Amazonas com nosso Governo Venezuelano de Bolívar. É um primeiro acordo, é um primeiro avanço para suprir o oxigênio, de acordo com as nossas possibilidades, mas sempre estamos prontos para ajudar”, disse a cônsul.

Após chegar a Manaus, o carregamento com o oxigênio foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, onde estão sendo realizados os procedimentos de praxe com o insumo, para em seguida ser colocado à disposição para atender as demandas conforme a necessidade de cada unidade de saúde.

