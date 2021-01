Carreta com container tomba e invade rua de residencial em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma carreta que transportava um container tombou na avenida Ephigenio Salles, caiu em um pequeno barranco e invadiu a rua Constelação Cruzeiro do Sul, no conjunto Morada do Sol, zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 7h.

De acordo com os moradores da área, o veículo chegou a atingir muretas de algumas residências durante o forte impacto, mas ninguém ficou ferido.

Ainda segunda testemunhas, o motorista estava dirigindo no sentindo centro-bairro, quando perdeu o controle da direção da carreta, o que acabou causando o tombamento.

| Foto: Divulgação

Como veículo saiu completamente da avenida, onde a circulação de carros é mais intensa, o trânsito da área não foi afetado.

A empresa para a qual o motorista prestava serviço deve ser a responsável pela retirada da carreta do local.

