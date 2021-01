Enfermeira é a primeira servidora da Ufam a ser vacinada contra Covid

As doses inicias do imunizante estão sendo aplicadas por servidores da Secretaria de Saúde (Semsa) | Foto: Divulgação

Manaus - A enfermeira Ivanildes Petillo é a primeira servidora da Ufam, pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/Ebserh), a ser vacinada contra o vírus da covid-19. Servidora da casa há 17 anos, ela chefia a Unidade de Terapia Intensiva e compõe a equipe de linha de frente de combate à pandemia.

Ao todo, 1.200 trabalhadores da saúde do HU receberão a dose inicial do imunizante, numa ação que deve ser concluída até sexta-feira, dia 22. O reitor da Ufam, professor Sylvio Puga e gerente de Atenção à Saúde do HUGV/Ebserh, Luiz Carlos de Lima fizeram a abertura oficial da campanha na unidade.

"Dar garantia de acesso à vacinação à nossa comunidade, neste momento aos que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia, permite que continuemos preservando e salvando vidas", salientou o reitor.

O gerente do HUGV/Ebserh falou do momento vivido pelos servidores. "Esse acontecimento nos traz esperança. Outra palavra não definiria melhor o que nossos servidores estão podendo vivenciar hoje", frisou.

Logo a Secretaria disponibilize uma nova remessa, os demais servidores da Ufam serão vacinados, obedecendo a definição dos grupos estabelecidos pelas autoridades da saúde.

